2019-06-25T16:49:04+03:00
Общество

Гроза и небольшой дождь: в МЧС рассказали о погоде на завтра

Будет ветрено и кратковременно сыро
Роман РЫЖИКОВ
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Синоптики обещают дождь с грозойСиноптики обещают дождь с грозойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ярославские спасатели предупреждают: уже завтра погода может испортиться и принести в город много чрезвычайных ситуаций. По данным синоптиков, в среду, 26 июня, порывы ветра достигнут 15 метров в секунду, местами прольется небольшой кратковременный дождь, возможна гроза.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, падением деревьев, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных широкоформатных, ветхих крыш и конструкций, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ. – комментируют в ГУ МЧС России по Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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