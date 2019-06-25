Гроза и небольшой дождь: в МЧС рассказали о погоде на завтра

СЕГОДНЯ 16:49 2019-06-25T16:49:04+03:00

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Ярославские спасатели предупреждают: уже завтра погода может испортиться и принести в город много чрезвычайных ситуаций. По данным синоптиков, в среду, 26 июня, порывы ветра достигнут 15 метров в секунду, местами прольется небольшой кратковременный дождь, возможна гроза.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, падением деревьев, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных широкоформатных, ветхих крыш и конструкций, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ. – комментируют в ГУ МЧС России по Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU