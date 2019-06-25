2019-06-25T14:28:51+03:00
Общество

В Ярославской области мужчина не смог улететь на отдых из-за долгов

Чтоб не пропускать отпуск должник оперативно погасил все счета
Полина ЗАЙЦЕВА
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После оплаты долгов мужчину сразу отправился отдыхать.После оплаты долгов мужчину сразу отправился отдыхать.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Даниловском районе Ярославской области судебные приставы заставили должника погасить крупный долг. Дело в том, что мужчина не оплачивал ни кредиты в банке, ни административные штрафы, ни налоги. Общая сумма задолженности составила около 100 тысяч рублей.

- Суд ограничил должника в выезде за пределы России, а также заблокировал счета мужчины, - уточнили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - Когда у должника из-за наложенного судом ограничения сорвалась зарубежная поездка, он моментально вышел на связь с судебным приставом-исполнителем и попросил предоставить квитанции для оплаты долгов.

Чтобы не пропустить отпуск целиком, мужчина в срочном порядке оплатил все счета. Кроме того, должник внес семь тысяч рублей исполнительского сбора. Уточняется, что пару дней назад мужчина смог улететь на отдых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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