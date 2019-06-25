2019-06-25T14:04:08+03:00
Звезды

Ярославские музеи помогут туристам переместиться из современности в 17 век

Необыкновенное путешествие во времени будет проходить по садам и паркам
Анастасия Курина
Поделиться:
Фото: Евгений Иванов.Фото: Евгений Иванов.
Изменить размер текста:

Этим летом туристы могут посетить экскурсионную программу нового формата, разработанную Ярославским художественным музеем, музеем-заповедником Н. А. Некрасова «Карабиха» и «Ростовским кремлем» совместно с Союзом городов Золотого кольца. Каждый из музеев представил свою авторскую экскурсию-программу для знакомства с садами и парками. Благодаря этому гости, словно переместившись из нынешнего века, смогут познакомиться с культурой прошлого.

- Проект «Музейные сады и парки Ярославской земли» - это хороший пример партнерства. Такие «музейные» туры успешно практикуются в Европе и Америке и имеют даже среди молодежи высокую популярность, - рассказала исполнительный директор Союза городов Золотого кольца Наталья Булах. Сначала туристы познакомятся с городским усадебным парком 19 века в Губернаторском саду ЯХМ, затем экскурсия плавно перетекает на территорию сада экзотических растений, где растет манчжурский орех, абрикос и японская сакура. Следующая часть программы пройдет в музее-заповеднике «Карабиха», в котором есть уникальная липа, еще помнящая самого великого поэта.

В завершение экскурсионной программы гости посещают Митрополичий сад на территории музея-заповедника «Ростовский кремль», который является единственным в России полностью реконструированным садом по образцу 17 века. Здесь для туристов запланированы мастер-класс по изготовлению гербарной открытки и угощение чаем на травах с пирогами, мармеладом и вареньем, приготовленными по старинным рецептам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области мужчина не смог улететь на отдых из-за долгов
Ярославская областная Дума увеличила расходы на информационное обслуживание
В Ярославле реконструируют пешеходный переход через трамвайные пути
Ярославцы два часа в день поддерживают противников Шиеса
В Волковском театре состоится премьера спектакля «8 любящих женщин»
«Эту ночь запомню, как ночь переосмыслений»: ярославская инстамодель попала в аварию в Москве
Ярославна не сумела выплатить автокредит и осталась без машины
Отстреляли лосей на 1 миллион рублей: в Угличе осудили московских браконьеров
В Ярославском районе вор залез в дом к 91-летней бабушке, украл деньги и телефоны
Под Ярославлем на федеральной трассе погиб 18-летний мотоциклист
А теперь отличники: вслед за самыми худшими управдомами Ярославля в мэрии назвали и лучшие
Женщина и двое детей пострадали в пьяном ДТП в Ярославской области
В Ярославле из-за пожара в расселенном доме эвакуировали детский сад
Посетителя ярославского торгового центра ограбили в туалете
В Рыбинске на окружной дороге сделали шумовую разметку
В Ярославле строительный мусор после ремонта двора закопали в землю у домов