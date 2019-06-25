Ярославские музеи помогут туристам переместиться из современности в 17 век

СЕГОДНЯ 14:04 2019-06-25T14:04:08+03:00

Необыкновенное путешествие во времени будет проходить по садам и паркам

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Этим летом туристы могут посетить экскурсионную программу нового формата, разработанную Ярославским художественным музеем, музеем-заповедником Н. А. Некрасова «Карабиха» и «Ростовским кремлем» совместно с Союзом городов Золотого кольца. Каждый из музеев представил свою авторскую экскурсию-программу для знакомства с садами и парками. Благодаря этому гости, словно переместившись из нынешнего века, смогут познакомиться с культурой прошлого.

- Проект «Музейные сады и парки Ярославской земли» - это хороший пример партнерства. Такие «музейные» туры успешно практикуются в Европе и Америке и имеют даже среди молодежи высокую популярность, - рассказала исполнительный директор Союза городов Золотого кольца Наталья Булах. Сначала туристы познакомятся с городским усадебным парком 19 века в Губернаторском саду ЯХМ, затем экскурсия плавно перетекает на территорию сада экзотических растений, где растет манчжурский орех, абрикос и японская сакура. Следующая часть программы пройдет в музее-заповеднике «Карабиха», в котором есть уникальная липа, еще помнящая самого великого поэта.

В завершение экскурсионной программы гости посещают Митрополичий сад на территории музея-заповедника «Ростовский кремль», который является единственным в России полностью реконструированным садом по образцу 17 века. Здесь для туристов запланированы мастер-класс по изготовлению гербарной открытки и угощение чаем на травах с пирогами, мармеладом и вареньем, приготовленными по старинным рецептам.

ИСТОЧНИК KP.RU