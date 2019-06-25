Ярославская областная Дума увеличила расходы на информационное обслуживание
Ярославская областная Дума увеличила расходы на свое информационное обслуживание – сюжеты о себе на телевидении и радио, публикации в печатных и электронных СМИ. Решение было принято на заседании 25 июня. Впрочем, народные избранники сразу оговорились, что речь идет не об увеличении поступлений из бюджета, а о перераспределении уже предусмотренных на этот год средств.
- Мы планировали поменять систему обслуживания зала заседания. Но решили, что сделаем это потом, а деньги с этой статьи перенаправили на информационное обслуживание, - пояснил заместитель председателя думы Антон Капралов.
Большинство депутатов изменения поддержали.
ИСТОЧНИК KP.RU