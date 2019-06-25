Ярославская областная Дума увеличила расходы на информационное обслуживание

СЕГОДНЯ 13:04 2019-06-25T13:04:30+03:00

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Ярославская областная Дума увеличила расходы на свое информационное обслуживание – сюжеты о себе на телевидении и радио, публикации в печатных и электронных СМИ. Решение было принято на заседании 25 июня. Впрочем, народные избранники сразу оговорились, что речь идет не об увеличении поступлений из бюджета, а о перераспределении уже предусмотренных на этот год средств.

- Мы планировали поменять систему обслуживания зала заседания. Но решили, что сделаем это потом, а деньги с этой статьи перенаправили на информационное обслуживание, - пояснил заместитель председателя думы Антон Капралов.

Большинство депутатов изменения поддержали.

ИСТОЧНИК KP.RU