2019-06-25T12:47:58+03:00
Общество

Ярославцы два часа в день поддерживают противников Шиеса

Люди в зеленых жилетах рассказывают прохожим о мусорной проблеме
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: ЭкоБессрочка Ярославль/vk.comФото: ЭкоБессрочка Ярославль/vk.com
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В Ярославле стартовала «ЭкоБессрочка» - акция в поддержку противников строительства мусорного полигона в Шиесе в Архангельской области. Люди в зеленых жилетах у памятника Ленину по два часа в день, с 18 до 20, рассказывают прохожим о мусорной проблеме. Каждый желающий выразить свое отношение к вывозу московского мусора в регионы может получить значок или наклейку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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