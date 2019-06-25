Ярославцы два часа в день поддерживают противников Шиеса

СЕГОДНЯ 12:47 2019-06-25T12:47:58+03:00

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В Ярославле стартовала «ЭкоБессрочка» - акция в поддержку противников строительства мусорного полигона в Шиесе в Архангельской области. Люди в зеленых жилетах у памятника Ленину по два часа в день, с 18 до 20, рассказывают прохожим о мусорной проблеме. Каждый желающий выразить свое отношение к вывозу московского мусора в регионы может получить значок или наклейку.

ИСТОЧНИК KP.RU