В Волковском театре состоится премьера спектакля «8 любящих женщин»

СЕГОДНЯ 12:45 2019-06-25T12:46:45+03:00

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Театр имени Федора Волкова представит спектакль «8 любящих женщин» по пьесе Робера Тома в постановке Евгения Марчелли. Премьера пьесы состоится 27 июня в 18.30.

- Если восемь женщин любят или делают вид, что любят, одного единственного мужчину, то ничего, кроме криминала, из этого не получится. Именно об этом и рассказывает наш спектакль, жанр которого определен режиссером как психический детектив с элементами комедии, - сообщили в пресс-службе Волковского театра.

Известно, что в постановочную группу спектакля вошел художник по свету Дмитрий «Митрич» Зименко, ставший в 2019 году лауреатом национальной театральной премии «Золотая Маска». Также в постановке исполняют роли заслуженные артистки России Ирина Чельцова и Анастасия Светлова.

Зрители, пришедшие на премьерные показы, смогут ознакомиться с афишами, реквизитами и фотографиями спектакля 1978 года. Именно тогда пьеса Робера Тома «Восемь любящих женщин» была представлена впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU