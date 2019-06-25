«Эту ночь запомню, как ночь переосмыслений»: ярославская инстамодель попала в аварию в Москве

СЕГОДНЯ 12:33 2019-06-25T13:13:29+03:00

Юлианна жалуется на одиночество, которое настигло ее в больнице/ФОТО: личная страница в Инстаграм

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Ярославская инстаграмщица Юлианна Самохвалова попала в аварию в Москве. 25-летнюю девушку госпитализировали в столичную больницу.

– Эту ночь я запомню , как ночь переосмыслений. Обидно только за себя, что за 25 лет у меня нет в жизни ни одного человека, кто бы просто был рядом и подал стакан воды... Дай мне Всевышний сил пережить этот ад, свою беспомощность и начать жить с чистого листа, где меня будут окружать только люди с таким же добрым сердцем, – написала модель на своей странице в соцсети.

Девушка пока пребывает в шоковом состоянии, а в понедельник ее ждет операция.

– Поправляйся и не подпускай к себе лживых людей, которые не нужны в жизни. Переосмысли всё и сделай выводы, – пишут в комментариях подписчики ярославны.

Однако не все желают девушке добра.

– Почему все спешат винить окружающих? Согласна, что есть такое понятие как карма. Вот и все, – загадочно отрефлексировала на пост одна из пользовательниц Инстаграмм.

ИСТОЧНИК KP.RU