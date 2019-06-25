2019-06-25T11:03:37+03:00
Общество

Ярославна не сумела выплатить автокредит и осталась без машины

Приставы нашли автомобиль на стоянке, арестовали его и передали банку
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УФССП по Ярославской областиФОТО: УФССП по Ярославской области
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34-летняя жительница Ярославля взяла кредит в банке, но отдавать его не спешила. Долг у заемщицы оказался не маленький – более 530 тысяч рублей.

– Кредитная организация подал иск в суд, обратив взыскание на заложенное имущество – автомобиль «Nissan», – сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Приставы выяснили, что машина находится на стоянке. Они описали ее и арестовали. Банк забрал машину в счет долга, а безответственная горожанка теперь будет ходить пешком и с испорченной кредитной историей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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