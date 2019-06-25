Отстреляли лосей на 1 миллион рублей: в Угличе осудили московских браконьеров
Осенью 2018 года в Угличском районе неизвестные охотники отстреляли в местных лесах деревень Василево и Хлудово шесть лосей. Чуть позже от рук браконьеров в окрестностях деревни Юрино пострадали еще четверо животных. Все они были разделаны на месте.
Полиция установила, что охотники – жители Московской области. У них не было лицензии на отстрел лосей на территории этого района.
В ходе расследования было проведено 10 экспертиз, включая баллистическую и трасологическую.
– Уголовные дела объединены в три уголовных дела, объем которых, составил 10 томов, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Суд решил, что браконьеры должны выплатить штраф на сумму более 1 миллиона рублей. В пользу Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области будет взыскан гражданский иск в размере 410 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU