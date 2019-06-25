2019-06-25T11:21:09+03:00
Происшествия

Отстреляли лосей на 1 миллион рублей: в Угличе осудили московских браконьеров

Охотники приехали в Ярославскую область, убили и разделали 10 животных
Екатерина РЯБЦЕВА
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Животных разделали прямо на месте добычиЖивотных разделали прямо на месте добычиФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Осенью 2018 года в Угличском районе неизвестные охотники отстреляли в местных лесах деревень Василево и Хлудово шесть лосей. Чуть позже от рук браконьеров в окрестностях деревни Юрино пострадали еще четверо животных. Все они были разделаны на месте.

Полиция установила, что охотники – жители Московской области. У них не было лицензии на отстрел лосей на территории этого района.

В ходе расследования было проведено 10 экспертиз, включая баллистическую и трасологическую.

– Уголовные дела объединены в три уголовных дела, объем которых, составил 10 томов, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Суд решил, что браконьеры должны выплатить штраф на сумму более 1 миллиона рублей. В пользу Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области будет взыскан гражданский иск в размере 410 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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