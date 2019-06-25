2019-06-25T09:56:45+03:00
Происшествия

В Ярославском районе вор залез в дом к 91-летней бабушке, украл деньги и телефоны

Мужчину нашли и возбудили уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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91-летняя жительница деревни Макеевское обратилась в полицию и рассказала о вопиющем случае: из ее дома украли деньги и два мобильных телефона. Сотрудники полиции нашли подозреваемого.

Ранее судимый 40-летний мужчина ждал, пока хозяйка выйдет из дома, а потом зашел во внутрь и взял 10 тысяч рублей и гаджеты.

– Следственным подразделением ОМВД России по Ярославскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража», – сообщили в ведомстве.

Грабитель дал признательные показания, но бабушка все-равно осталась без телефонов: он их успел продать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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