Под Ярославлем на федеральной трассе погиб 18-летний мотоциклист

СЕГОДНЯ 08:59 2019-06-25T08:59:06+03:00

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Трагически закончилось ДТП на федеральной трассе «Москва-Холмогоры» в Ярославском районе Ярославской области. 25 июня в 0 часов 30 минут здесь перевернулся мотоциклист. Парню было всего 18 лет.

- По предварительной информации, молодой человек, управляя мотоциклом «Zongshen», произвел опрокидывание. В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики.

Сейчас проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU