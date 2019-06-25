Под Ярославлем на федеральной трассе погиб 18-летний мотоциклист
Полиция проводит проверку
В Ярославской области погиб молодой мотоциклист.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Трагически закончилось ДТП на федеральной трассе «Москва-Холмогоры» в Ярославском районе Ярославской области. 25 июня в 0 часов 30 минут здесь перевернулся мотоциклист. Парню было всего 18 лет.
- По предварительной информации, молодой человек, управляя мотоциклом «Zongshen», произвел опрокидывание. В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики.
Сейчас проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU