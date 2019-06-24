2019-06-24T21:41:51+03:00
Происшествия

В Ярославле из-за пожара в расселенном доме эвакуировали детский сад

Происшествие случилось на улице Судостроителей
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле из-за пожара в расселенном доме эвакуировали детский сад. Фото: читатель "КП-Ярославль".В Ярославле из-за пожара в расселенном доме эвакуировали детский сад. Фото: читатель "КП-Ярославль".
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24 июня в Ярославле на улице Судостроитель вспыхнул старый расселенный дом. Совсем рядом с ним расположен детский сад №77. Жар и копоть шли прямо на него.

- Уважаемые родители! У нас пожарная эвакуация! Большая просьба забрать детей! - написали сотрудники садика родителям малышей.

По словам местных жителей, расселенный дом стоит в таком состоянии около года и возгорания в нем уже случались.

- Я писала в газету об этом неблагоприятном соседстве ещё зимой, толку никакого. Очень опасно рядом с садиком. Но властям по одному месту. Мой ребенок ходит в этот сад и площадка его группы рядом с горящим домом, - написала в группе «Дядьково, Сокол Ярославль - Районы 76» одна из мам.

Люди говорят, что если бы пожарные приехали чуть позже, огонь вполне мог перекинуться на детские веранды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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