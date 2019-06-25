2019-06-25T08:13:32+03:00
Общество

А теперь отличники: вслед за самыми худшими управдомами Ярославля в мэрии назвали и лучшие

Обнародован рейтинг управдомов города
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле назвали лучшие и худшие управляющие компании.В Ярославле назвали лучшие и худшие управляющие компании.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Мэрия Ярославля обнародовала рейтинг управляющих компаний города, составленный по итогам работы в первом квартале. Всего оценку получили 30 управдомов. Список из пяти худших 24 июня на общегородском совещании в мэрии озвучила первый заместитель директора ДГХ Наталья Шетнева.

Между тем, стало известно, кто оказался в лидерах и середнячках. Приятно, что отличников среди управляющих организаций оказалось больше, чем двоечников - целых семь. Это «Норская управляющая компания», УК «Заволжский дом», «Верхневолжская управляющая компания», УК «Альтернатива», «ЖилКомСервис», «Управдом Заволжского района», «Жилищно-эксплуатационные услуги». В среднюю «желтую» зону попало больше всего управдомов — 18. В мэрии добавили, что основной задачей рейтинга является улучшение информированности жителей о работе УК и повышение качества управления многоквартирными домами. При проведении оценки за основу взяты такие критерии, как количество жалоб и обращений жителей, число проверок и выданных предписаний, устранение нарушений, а также соблюдение требований об информационных системах ЖКХ, наличие сайтов управляющих организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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