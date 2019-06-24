2019-06-24T20:49:05+03:00
Происшествия

Посетителя ярославского торгового центра ограбили в туалете

Прошел суд над нападавшими
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Посетителя ярославского торгового центра ограбили в туалетеПосетителя ярославского торгового центра ограбили в туалетеФото: Евгения ГУСЕВА
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В Ярославле прошел суд над двумя молодыми людьми, которые ограбили мужчину в туалете торгового центра. Произошло это еще в начале февраля.

- Обвиняемые, имея умысел на совершение грабежа, увидели на улице мужчину и проследовали за ним в один из торговых центров Дзержинского района. Заметив преследование, мужчина спрятался в туалете торгового центра. Злоумышленники выбили дверь кабинки туалета и потребовали передать им рюкзак, находившийся при потерпевшем. Получив отказ, они ударили мужчину кулаком в челюсть и все-таки забрали рюкзак и мобильный телефон, - рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

Жертва преступления попытался догнать грабителей. Сначала его ударили в голову и он немного отстал. Но вторая попытка оказалась более удачной. Происшествие заметил прохожий и вмешался в ситуацию. После этого грабители отдали рюкзак и убежали с мобильником. Телефон преступники продали, а деньги потратили.

В итоге 24-летнего грабителя приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, 22-летнему обвиняемому дали 1 год 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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