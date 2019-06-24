2019-06-24T20:21:50+03:00
Общество

В Рыбинске на окружной дороге сделали шумовую разметку

она должна будить бдительность водителей
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: администрация Рыбинска.Фото: администрация Рыбинска.
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В Рыбинске на окружной дороге сделали шумовую разметку. При наезде на нее водитель слышит характерный шум и чувствует вибрацию. Это сигнализирует о том, что машина приближается к опасному участку.

- При долгом движении на ровной дороге с большой скоростью водитель теряет внимание и концентрацию, а такая разметка привлекает внимание, обозначает опасный участок дороги. Региональный опыт показывает, что данная разметка работает, количество дорожно-транспортных происшествий на опасных участках сокращается, - отметил директор Управления городского хозяйства Рыбинска Александр Ермилов.

Подобная разметка в городе применяется впервые. Участок дороги рядом с Южным кладбищем считается довольно проблемным с точки зрения дорожного движения. Перед отрезком с новой разметкой установлены знаки снижения скорости и информирующие о неровной дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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