Телевизор за спасенную жизнь: в Ярославле водителя автобуса наградили за помощь пассажиру

СЕГОДНЯ 18:10 2019-06-24T18:10:01+03:00

Мужчине стало плохо и водитель вызвала ему скорую

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В Ярославле водителю автобуса № 33 Галине Евдокимовой подарили телевизор. Женщина заметила, что ее пассажиру стало плохо, вызвала скорую и дождалась врачей вместе с мужчиной.

- Ваш благородный поступок заслуживает самого высокого уважения и является примером подлинного человеколюбия и гражданской ответственности. Огромное Вам спасибо! – сказал женщине мэр Ярославля Владимир Волков. И подарил женщине телевизор.

ИСТОЧНИК KP.RU