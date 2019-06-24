Телевизор за спасенную жизнь: в Ярославле водителя автобуса наградили за помощь пассажиру
Мужчине стало плохо и водитель вызвала ему скорую
Галина Евдокимова и Владимир Волков
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В Ярославле водителю автобуса № 33 Галине Евдокимовой подарили телевизор. Женщина заметила, что ее пассажиру стало плохо, вызвала скорую и дождалась врачей вместе с мужчиной.
- Ваш благородный поступок заслуживает самого высокого уважения и является примером подлинного человеколюбия и гражданской ответственности. Огромное Вам спасибо! – сказал женщине мэр Ярославля Владимир Волков. И подарил женщине телевизор.
ИСТОЧНИК KP.RU