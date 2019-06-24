2019-06-24T17:14:53+03:00
Происшествия

В Ярославской области из-за повреждения моста на трассе М8 пострадало 15 машин

Капитальный ремонт строения стартует 1 июля
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Из-за повреждения моста пострадали машины. Фото: Упрдор "Холмогоры".Из-за повреждения моста пострадали машины. Фото: Упрдор "Холмогоры".
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В Ярославской области на трассе М8 около 15 машин пострадало из-за свесившейся с путепровода арматуры. Происшествие случилось в ночь на 24 июня в Ростовском районе.

- Проведенное ранее специалистами обследование выявило неудовлетворительное состояние сооружения, в связи с чем начало ремонта путепровода было запланировано на июнь текущего года. В конце прошлой недели эксперты мостового подразделения вновь провели осмотр путепровода, одновременно изучая, как на период ремонта следует организовать временный проезд. Внезапное разрушение защитного слоя балки пролетного строения из-за коррозии металла произошло ночью 23 июня, - констатировали в упрдор «Холмогоры».

Сейчас аварийная арматура срезана. Фото: Упрдор "Холмогоры".

Сейчас аварийная арматура срезана. Фото: Упрдор "Холмогоры".

В основном, у автомобилей разбиты лобовые стекла. К счастью, из людей никто не пострадал. Сейчас арматуру дорожные рабочие срезали. Соответственно, риска для проезжающих машин сейчас нет. С 1 июля начнется капитальный ремонт моста.

- На период производства работ движение транспорта направят по временной схеме - из четырех полос будут задействованы только две, - добавила менеджер по связям с общественностью Упрдор «Холмогоры» Елена Москалева.

С 1 июля на путепроводе начнется капитальный ремонт. Фото: Упрдор "Холмогоры".

С 1 июля на путепроводе начнется капитальный ремонт. Фото: Упрдор "Холмогоры".

ИСТОЧНИК KP.RU

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