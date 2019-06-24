В Ярославле на трех проспектах хотят ввести выделенные полосы для общественного транспорта
Об этом заявили власти города
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В Ярославле власти работают над изменением схемы организации дорожного движения. Одним из предложений является введение выделенных полос для общественного транспорта на крупных транспортных магистралях – проспектах Московском, Авиаторов и Октября.
Информация об этом прозвучала 24 июня на совещании, в котором приняли участие транспортники и представители мэрии.
В ближайшее время власти намерены обсудить инициативу с представителями ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU