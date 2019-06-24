2019-06-24T16:01:37+03:00
Происшествия

Перепрыгнул через шлагбаум: на территорию Ярославского сортировочного центра забежал лось

На почте рассказали, что произошло с животным
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Необычный посетитель попал утром 24 июня на территорию Ярославского сортировочного центра. Здоровый лось перепрыгнул через шлагбаум и начал бегать по огороженной местности.

- Животное было очень испугано и забилось в дальний угол во дворе. Служба безопасности незамедлительно позвонила в экстренные службы. Чтобы никто не пострадал, место, где спрятался лось, оцепили, - рассказали в пресс-службе ярославского отделения Почты России.

Лесного гостя забрали сотрудники Департамента по охране окружающей среды и природных ресурсов и отвезли его в привычную среду обитания На почте говорят, что инцидент никак не повлиял на работу сортировочного центра, все подразделения работали в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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