Перепрыгнул через шлагбаум: на территорию Ярославского сортировочного центра забежал лось
Необычный посетитель попал утром 24 июня на территорию Ярославского сортировочного центра. Здоровый лось перепрыгнул через шлагбаум и начал бегать по огороженной местности.
- Животное было очень испугано и забилось в дальний угол во дворе. Служба безопасности незамедлительно позвонила в экстренные службы. Чтобы никто не пострадал, место, где спрятался лось, оцепили, - рассказали в пресс-службе ярославского отделения Почты России.
Лесного гостя забрали сотрудники Департамента по охране окружающей среды и природных ресурсов и отвезли его в привычную среду обитания На почте говорят, что инцидент никак не повлиял на работу сортировочного центра, все подразделения работали в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU