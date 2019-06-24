2019-06-24T15:27:55+03:00
Происшествия

В Ярославле безработный мужчина прописал у себя в квартире 10 мигрантов

На него завели уголовное дело
Полина ЗАЙЦЕВА
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Установлено, что собственник не имел намерения предоставлять мигрантам жилое помещение для проживания.Установлено, что собственник не имел намерения предоставлять мигрантам жилое помещение для проживания.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Красноперекопском районе Ярославля 51-летний мужчина прописал у себя в квартире 10 мигрантов. Установлено, что мужчина не работает, а иностранные граждане фактически никогда не проживали в его квартире.

- На момент регистрации собственник не имел намерения предоставлять им жилое помещение для проживания, а граждане не имели намерений вселиться в него, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту преступления заведено уголовное дело. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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