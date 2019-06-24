Ярославец, виновный в аварии на Гагарина, перед столкновением отвлекся на мобильник

СЕГОДНЯ 13:45 2019-06-24T14:27:50+03:00

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Стали известны подробности аварии, произошедшей 23 июня в Ярославле на улице Гагарина. Установлено, что 37-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21101», выехав на встречную полосу, лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Шевроле Лачетти», под управлением 29-летнего мужчины. После этого произошло второе столкновение, на этот раз с патрульным автомобилем ГИБДД, стоящим на поворот.

- В результате ДТП госпитализирован водитель отечественного автомобиля, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Водитель автомобиля «Шевроле», а также 51-летняя и 16-летняя пассажирки иномарки нуждаются в амбулаторном лечении.

Очевидцы аварии говорят о том, что видели водителя ВАЗа с телефоном. Видимо, мужчина отвлекся на гаджет и не заметил стоящий на поворот автомобиль Госавтоинспекции. Попытавшись увернуться от столкновения, он вылетел на встречную полосу.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ДТП на Гагарина 23.06.2019. Видео: avtoportal76.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU