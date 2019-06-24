2019-06-24T11:36:26+03:00
Происшествия

На Добрынинском мосту в Ярославле «Жигули» угодили под грузовик

По предварительным данным, никто не пострадал
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Жесть Ярославль/vk.comФото: Жесть Ярославль/vk.com
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В понедельник, 24 июня, в Ярославле произошло ДТП: на съезде с Добрынинского моста в сторону Пятерки, грузовик врезался в легковушку. Под бетономешалку угодили «Жигули». По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, в минувшие выходные произошло несколько серьезных аварий, в том числе, с летальным исходом. Так, 22 июня в Данилове перевернулась иномарка. Погиб водитель. 23 июня в Гаврилов-Ямском районе в кювет вылетел «Фольксваген». Водитель скончался на месте

ИСТОЧНИК KP.RU

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