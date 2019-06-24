2019-06-24T10:44:44+03:00
Происшествия

В ярославском УМВД рассказали, почему полицейская машина гоняла по пляжу

Правоохранители спешили на сообщение о помощи
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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22 июня в соцсетях появилось видео, как полицейская машина едет по пляжу, на котором много отдыхающих. Некоторых ярославцев возмутило такое поведение правоохранителей. Но оказалось, что сотрудники УМВД спешили на вызов.

- Сотрудники полиции прибыли на берег Волги по сообщению о том, что срочно требуется помощь. По телефону единой службы «112» позвонила женщина и пожаловалась, что ее супруг далеко заплыл. Незамедлительно на место прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции. Женщина, которая обратилась по телефону, к прибывшим сотрудникам подошла не сразу, пояснила, что мужчина выбрался на берег, в помощи сотрудников полиции не нуждается, она тоже, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

За несколько минут до приезда полиции мужчине помогли выбраться сотрудники ЦГЗ Ярославля. В полиции считают, что нарушений в действиях сотрудников при реагировании на сообщение о помощи нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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