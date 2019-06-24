В Ярославле женщина украла карту друга и сняла с нее 100 тысяч рублей
В полицию Ярославля обратился 66-летний мужчина, у которого с карты украли 100 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили подозреваемую – ей оказалась 43-летняя безработная жительница Тутаева, которая приходилась заявителю приятельницей.
- Полицейскими установлено, что женщина приехала в гости к потерпевшему, он попросил гостью сходить в магазин, дав ей банковскую карту с пин-кодом, - рассказали в пресс-службе УМВД Росии по Ярославской области. - Злоумышленница взяла карту и не вернулась, она отправилась домой тратить денежные средства.
По факту преступления заведено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемая уже дала признательные показания. Расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU