В Ярославле женщина украла карту друга и сняла с нее 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:12 2019-06-24T10:12:31+03:00

Потерпевший попросил женщину сходить в магзин, а она скрылась с его кредиткой

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В полицию Ярославля обратился 66-летний мужчина, у которого с карты украли 100 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили подозреваемую – ей оказалась 43-летняя безработная жительница Тутаева, которая приходилась заявителю приятельницей.

- Полицейскими установлено, что женщина приехала в гости к потерпевшему, он попросил гостью сходить в магазин, дав ей банковскую карту с пин-кодом, - рассказали в пресс-службе УМВД Росии по Ярославской области. - Злоумышленница взяла карту и не вернулась, она отправилась домой тратить денежные средства.

По факту преступления заведено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемая уже дала признательные показания. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU