2019-06-24T10:10:31+03:00
Общество

В мэрии назвали пять худших управляющих компаний Ярославля

Подведены итоги рейтинга управдомов
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле назвали худшие управляющие компании.В Ярославле назвали худшие управляющие компании.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В мэрии Ярославля подвели итоги рейтинга управляющих компаний города. В список худших попали пять управдомов из тридцати, работа которых была оценена в первом квартале 2019 года. В списке отстающих «Управдом Ленинского района», «Управляющая компания города ярославля», МУП «Управляющая дирекция», компании «Жилстандарт», «Эксперт».

- Это управляющие компании, которые получили меньше всего баллов. Их оценка равноценна, если перейти на школьную систему, между тройкой и двойкой. По этой группе управдомов, особенно по управляющей компании Ленинского района, в основу оценки положено ненадлежащее санитарное состояние и факты захламления территорий мусором с дворовых зон, - пояснила на общегородском совещании в мэрии 24 июня первый заместитель директора ДГХ Наталья Шетнева.

Она отметила, что баллы в рейтинге выставлялись в зависимости от количества жалоб, которые поступали на управдом, процента устраненных нарушений, анализа сайта и других критериев.

- Рейтинг должен быть всегда объективный. И то, что наша компания в красной зоне, это взвешенная позиция, так как так работать нельзя! Но есть и коммерческие компании... Например, Ленинская. Ее трактора подвозят и вываливают мусор на соседние территории, - отметил мэр Ярославля Владимир Волков.

Итоги работы управдомов за второй квартал появятся в июле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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