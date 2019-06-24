В Ярославле задержали наркокурьера с четырьмя килограммами наркотиков

СЕГОДНЯ 09:53 2019-06-24T09:53:06+03:00

Мужчина нес с собой три килограмма метамфетамина и один килограмм гашиша. Фото: УМВД по Ярославской области

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В промышленной зоне Красноперкопского района Ярославля сотрудники полиции задержали 26-летнего наркокурьера с четырьмя килограммами наркотических веществ. В результате проведенной экспертизы было установлено, что мужчина нес с собой три килограмма метамфетамина и один килограмм гашиша.

- По версии следствия молодой человек являлся оптовым курьером интернет-магазина, занимающегося распространением наркотических средств. Данные наркотики предназначались для сбыта на территории региона, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На данный момент мужчина находится под следствием. За подобное преступление ему могут вменить от 15 лет тюрьмы вплоть до пожизненного лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU