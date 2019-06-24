2019-06-24T08:56:05+03:00
Происшествия

В Ярославле мошенники «разблокировали» две карты за 64 тысячи рублей

Преступники представлялись по телефону работниками банка
Полина ЗАЙЦЕВА
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Злоумышленники предлогали потерпевшим перевести все деньги с карты на указанные ими счета.Злоумышленники предлогали потерпевшим перевести все деньги с карты на указанные ими счета.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Ярославля обратился 35-летний житель Фрунзенского района, у которого украли деньги с банковской карты. Полицейскими установлено, что на телефон потерпевшего поступило сообщение с информацией о том, что его карта заблокирована.

- Позже ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Злоумышленники предложили мужчине перевести все деньги, которые у него были на карте на другие указанные ими счета, чтобы денежные средства не пропали, что он и сделал, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - После этого с карты заявителя были сняты денежные средства в сумме около 45 тысяч рублей.

Подобный инцидент зарегистрирован в Дзержинском районе города. Аналогичным способом мошенники обокрали 59-летнего мужчину. На этот раз потерпевший перевел преступникам 19 тысяч рублей. По данным фактам проводятся проверки. Полиция призывает граждан запомнить, что работники банков никогда не сообщают по телефону о блокировке банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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