Оказался в ловушке: спасатели срезали крышу авто чтоб достать пострадавшего в аварии ярославца

СЕГОДНЯ 18:05 2019-06-23T18:05:20+03:00

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В Ярославле 23 июня на улице Гагарина около четырех часов дня произошла жуткая авария. Дорогу не поделили отечественная «Лада-110» и Шевроле Авео. У иномарки полностью смят бампер, однако, в салоне никто не пострадал. Водителю отечественного автомобиля повезло куда меньше. После столкновения мужчина оказался заложником в металлических тисках. Приехавшим на место спасателям пришлось применять специальную технику, чтобы вызволить пострадавшего.

- Для того, чтобы вытащить пострадавшего из автомобиля пришлось отрезать крышу машины гидравлическими ножницами, - пояснили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

После того, как пострадавшего вынули из груды металла, его в срочном порядке отправили в больницу. На данный момент выясняются причины и детали произошедшей аварии. Информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU