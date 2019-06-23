В Ярославле появятся площадки для воркаута стоимостью более полутора миллионов

СЕГОДНЯ 16:13 2019-06-23T16:13:07+03:00

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В Ярославле появятся три спортивные площадки для воркаута общей стоимостью более одного миллиона 600 тысяч рублей. Информация о данных лотах появилась на сайте Госзакупок. Площадки, стоимость которых составляет 779 тысяч будут построены около дома №4 по улице Максимова, а также в районе дома №3 по проспекту Дзержинского.

- Спортивная площадка предназначена для круглогодичного использования с соблюдением правил безопасности при занятиях на открытых спортивных площадках, - говорится в документации лота. - Спортивные снаряды соответствуют требованиям современного дизайна, функционально направлены на физическое развитие, отвечают требованиям безопасности пользователя, заложенных в Европейских нормах и ГОСТах РФ.

Третья площадка, стоимостью 877 тысяч, появится в районе Юбилейного парка. Помимо снарядов для воркаута она будет включать в себя круглое поле для панна-футбола. В документации говорится, что в комплекте с ограждением поля будут установлены две лавки для упражнений на пресс.

ИСТОЧНИК KP.RU