2019-06-23T14:02:58+03:00
Происшествия

В Рыбинске за один день поймали трех пьяных водителей лишенных прав

Мужчинам грозит до двух лет лишения свободы
Полина ЗАЙЦЕВА
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В отношении водителей возбуждены уголовные дела.В отношении водителей возбуждены уголовные дела.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Рыбинске на улице Суркова сотрудники Госавтоинспекции остановили машину, которой управлял 31-летний пьяный водитель без прав. Уточняется, что ранее за пьяную езду мужчина привлекался к административной и уголовной ответственности.

- В этот же день в городе Рыбинске выявлено два аналогичных правонарушения, - поделились в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В отношении водителей возбуждены уголовные дела.

По статье, за управление автомобилем в нетрезвом виде лицом, которое и так подвергнуто наказанию за пьяную езду и лишено прав, вменяется максимальное наказание. Нарушителям грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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