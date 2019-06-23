В Рыбинске за один день поймали трех пьяных водителей лишенных прав

СЕГОДНЯ 14:02 2019-06-23T14:02:58+03:00

Мужчинам грозит до двух лет лишения свободы

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В Рыбинске на улице Суркова сотрудники Госавтоинспекции остановили машину, которой управлял 31-летний пьяный водитель без прав. Уточняется, что ранее за пьяную езду мужчина привлекался к административной и уголовной ответственности.

- В этот же день в городе Рыбинске выявлено два аналогичных правонарушения, - поделились в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В отношении водителей возбуждены уголовные дела.

По статье, за управление автомобилем в нетрезвом виде лицом, которое и так подвергнуто наказанию за пьяную езду и лишено прав, вменяется максимальное наказание. Нарушителям грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU