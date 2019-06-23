В Ярославле мужчина украл детский велосипед, чтобы потом продать его

СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-23T11:24:40+03:00

Преступник сломал крепление и украл детский транспорт, после чего продал за две тысячи рублей. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В полицию Ярославля обратился житель Красноперекопского района, у которого украли детский велосипед. Мужчина рассказал, что велосипед похитили прямо из подъезда, а его стоимость составляет шесть тысяч рублей.

- С помощью записи камер видеонаблюдения, расположенных на жилых домах, установлен подозреваемый, - рассказали в пресс-службе полиции Ярославской области. – Им оказался 27-летний неработающий житель Ярославского района.

Установлено, что мужчина пришел в гости к знакомым и увидел в подъезде велосипед, пристегнутый тросом. Преступник сломал крепление и украл детский транспорт, после чего продал за две тысячи рублей. На мужчину заведено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU