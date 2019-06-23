Перевёрнутая машина и погибший водитель: в Данилове мужчина не справился с управлением

СЕГОДНЯ 11:01 2019-06-23T11:01:06+03:00

Мужчина, двигающийся по улице Вологодская, не справился с управлением своей иномарки. Фото: архив "КП".

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Рядом с Даниловом в Ярославской области 22 июня около половины одиннадцатого ночи произошла страшная авария. Мужчина, двигающийся по улице Вологодская, не справился с управлением своей иномарки. Машина опрокинулась, в результате чего 39-летний водитель погиб на месте.

- Двое пассажиров автомобиля 39-и и 38-и лет были госпитализированы с места аварии с телесными повреждениями, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На месте ДТП работали сотрудники МЧС, ГИБДД, а так же служащие полиции. Специалисты проводят проверку, выясняются все детали и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU