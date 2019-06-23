2019-06-23T09:53:02+03:00
Общество

Специалисты подтвердили опасность поля с куриным пометом под Рыбинском

В отношении компании «Ярославский бройлер» заведено дело
Полина ЗАЙЦЕВА
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Согласно российскому законодательству свежий куриный помет относится к третьему классу опасности. Фото: "Общественный Контроль г. Рыбинска"/vk.com.Согласно российскому законодательству свежий куриный помет относится к третьему классу опасности. Фото: "Общественный Контроль г. Рыбинска"/vk.com.
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Сотрудники Россельхознадзора подтвердили опасность поля с куриным пометом в деревне Панфилки под Рыбинском Ярославской области. Дело в том, что АО «Ярославский бройлер» долгое время свозил свежий куриный помет в данное место. Местные жители жаловались на поле с отходами еще с апреля 2019 года.

- В результате рейдового осмотра специалистами Россельхохнадзора, факт размещения производственной деятельности птицефабрики нашел подтверждение, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Ярославской области. - По результатам проведенных контрольно - надзорных мероприятий в отношении АО «Ярославский бройлер» возбуждено административное производство.

Компанию обязали устранить все нарушения из-за угрозы экологического загрязнения. Согласно российскому законодательству свежий куриный помет относится к третьему классу опасности, наравне с нефтью и ядохимикатам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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