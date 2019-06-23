Специалисты подтвердили опасность поля с куриным пометом под Рыбинском
Сотрудники Россельхознадзора подтвердили опасность поля с куриным пометом в деревне Панфилки под Рыбинском Ярославской области. Дело в том, что АО «Ярославский бройлер» долгое время свозил свежий куриный помет в данное место. Местные жители жаловались на поле с отходами еще с апреля 2019 года.
- В результате рейдового осмотра специалистами Россельхохнадзора, факт размещения производственной деятельности птицефабрики нашел подтверждение, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Ярославской области. - По результатам проведенных контрольно - надзорных мероприятий в отношении АО «Ярославский бройлер» возбуждено административное производство.
Компанию обязали устранить все нарушения из-за угрозы экологического загрязнения. Согласно российскому законодательству свежий куриный помет относится к третьему классу опасности, наравне с нефтью и ядохимикатам.
ИСТОЧНИК KP.RU