В Ярославле стартовал волонтерский фестиваль по восстановлению исторической среды

СЕГОДНЯ 08:48 2019-06-23T08:48:19+03:00

Начало фестиваля организаторы планируют в августе 2019 года. Фото: "Том Сойер Фест Ярославль"/vk.com.

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В Ярославле стартовал крупный российский волонтерский проект по восстановлению исторической среды города «Том Сойер Фест». Главной задачей проекта является реставрация и сохранение объектов деревянного зодчества. Участниками фестиваля уже стали более 25 городов страны.

- Мы ищем неравнодушных людей, готовых менять свой город, отношение к нему, возможно, меняться самим, конечно, в лучшую сторону, - поделились организаторы мероприятия на страничке в социальной сети.

Активисты уже выбрали объект для восстановления. Первые работы пройдут в здании известного магазина «Фолиант». Начать сам фестиваль организаторы планируют в августе 2019 года. На данный момент проходит сбор и подготовка необходимых документов.

ИСТОЧНИК KP.RU