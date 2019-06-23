В Ярославле стартовал волонтерский фестиваль по восстановлению исторической среды
В Ярославле стартовал крупный российский волонтерский проект по восстановлению исторической среды города «Том Сойер Фест». Главной задачей проекта является реставрация и сохранение объектов деревянного зодчества. Участниками фестиваля уже стали более 25 городов страны.
- Мы ищем неравнодушных людей, готовых менять свой город, отношение к нему, возможно, меняться самим, конечно, в лучшую сторону, - поделились организаторы мероприятия на страничке в социальной сети.
Активисты уже выбрали объект для восстановления. Первые работы пройдут в здании известного магазина «Фолиант». Начать сам фестиваль организаторы планируют в августе 2019 года. На данный момент проходит сбор и подготовка необходимых документов.
ИСТОЧНИК KP.RU