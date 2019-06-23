2019-06-23T08:48:19+03:00
Общество

В Ярославле стартовал волонтерский фестиваль по восстановлению исторической среды

Первым объектом для восстановления уже выбрали здание магазина «Фолиант»
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Начало фестиваля организаторы планируют в августе 2019 года. Фото: "Том Сойер Фест Ярославль"/vk.com.Начало фестиваля организаторы планируют в августе 2019 года. Фото: "Том Сойер Фест Ярославль"/vk.com.
Изменить размер текста:

В Ярославле стартовал крупный российский волонтерский проект по восстановлению исторической среды города «Том Сойер Фест». Главной задачей проекта является реставрация и сохранение объектов деревянного зодчества. Участниками фестиваля уже стали более 25 городов страны.

- Мы ищем неравнодушных людей, готовых менять свой город, отношение к нему, возможно, меняться самим, конечно, в лучшую сторону, - поделились организаторы мероприятия на страничке в социальной сети.

Активисты уже выбрали объект для восстановления. Первые работы пройдут в здании известного магазина «Фолиант». Начать сам фестиваль организаторы планируют в августе 2019 года. На данный момент проходит сбор и подготовка необходимых документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Перевёрнутая машина и погибший водитель: в Данилове мужчина не справился с управлением
Специалисты подтвердили опасность поля с куриным пометом под Рыбинском
В Ярославской области машина врезалась в лося: пострадала женщина
Прокуратура пригрозила санкциями подрядчикам по ремонту дорог в Ярославле
Приговор убийце ярославского бизнесмена Ильи Исаева вступил в силу
В Ярославле проверили состояние надувных батутов
Полиция проверит обстоятельства задержания ярославского выпускника
Один человек погиб и двое пострадали в жуткой аварии в Ярославской области
Роман Курцын: «У меня новая любовь»
В Ярославле сгорел пассажирский автобус
Пожилая женщина выпала из окна в Ярославле
К Дню Памяти и скорби в Ярославле выложили из свечей Т-34
В Ярославской области ожидается жара и мощные грозы с ливнями