Прокуратура пригрозила санкциями подрядчикам по ремонту дорог в Ярославле
Причиной стали опасения по срыву сроков выполнения работ
Прокуратура пригрозила санкциями подрядчикам по ремонту дорог в Ярославле.Фото: Мэрия Ярославля
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Прокуратура Ярославля пригрозила привлечением к ответственности фирме «Ярославская проектно-строительная компания», которая является подрядчиком по ремонту дорог в Ярославле. Причиной обращения стали опасения по срыву сроков выполнения работ.
- Ход исполнения контракта, в том числе акты заказчика о неисполнении предписаний, дает основания полагать, что ремонт дорог не будет выполнен надлежащим образом в установленные сроки, - заявили в прокуратуре.
Напомним, компания выиграла торги на выполнение дорожных ремонтов. контракт с ней был заключен Агентством по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля 15 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU