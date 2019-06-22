2019-06-22T18:48:41+03:00
Общество

Прокуратура пригрозила санкциями подрядчикам по ремонту дорог в Ярославле

Причиной стали опасения по срыву сроков выполнения работ
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Прокуратура пригрозила санкциями подрядчикам по ремонту дорог в Ярославле.Прокуратура пригрозила санкциями подрядчикам по ремонту дорог в Ярославле.Фото: Мэрия Ярославля
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Прокуратура Ярославля пригрозила привлечением к ответственности фирме «Ярославская проектно-строительная компания», которая является подрядчиком по ремонту дорог в Ярославле. Причиной обращения стали опасения по срыву сроков выполнения работ.

- Ход исполнения контракта, в том числе акты заказчика о неисполнении предписаний, дает основания полагать, что ремонт дорог не будет выполнен надлежащим образом в установленные сроки, - заявили в прокуратуре.

Напомним, компания выиграла торги на выполнение дорожных ремонтов. контракт с ней был заключен Агентством по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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