Роман Курцын: «У меня новая любовь»

СЕГОДНЯ 12:07 2019-06-22T12:07:09+03:00

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Ярославский актер Роман Курцын набрал кучу лайков, выложив в соцсети нереально милое видео с живой львицей. На нем звезда фильмов «Крым», «Я худею» и других лежат на траве с царицей зверей, а четвероногая партнерша ластится и трется мордочкой о голову Романа.

- У меня новая любовь! - прокомментировал актер видео на своей страничке в Instagram.

- Даже львица не устояла перед Ромой, - пишут в ответ поклонницы.

Многие восхищаются, что у актера хватило смелости вот так просто пообщаться с хищником. Хотя другие замечают, что ничего плохого произойти не могло. Известно, что видео было снято в крымском парке «Тайган». И подписчики Романа узнали в ролике одну из самых ласковых обитательниц этого уголка - львицу Герду.

kurtsyn_roman Видео: Роман Курцын в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU