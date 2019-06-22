2019-06-22T12:07:09+03:00
Звезды

Роман Курцын: «У меня новая любовь»

Ярославский актер выложил в соцсети нереально милое видео
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Роман поразил поклонниц новым видео в соцсетях. Фото: Роман Курцын/vk.comРоман поразил поклонниц новым видео в соцсетях. Фото: Роман Курцын/vk.com
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Ярославский актер Роман Курцын набрал кучу лайков, выложив в соцсети нереально милое видео с живой львицей. На нем звезда фильмов «Крым», «Я худею» и других лежат на траве с царицей зверей, а четвероногая партнерша ластится и трется мордочкой о голову Романа.

- У меня новая любовь! - прокомментировал актер видео на своей страничке в Instagram.

- Даже львица не устояла перед Ромой, - пишут в ответ поклонницы.

Многие восхищаются, что у актера хватило смелости вот так просто пообщаться с хищником. Хотя другие замечают, что ничего плохого произойти не могло. Известно, что видео было снято в крымском парке «Тайган». И подписчики Романа узнали в ролике одну из самых ласковых обитательниц этого уголка - львицу Герду.

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Видео: Роман Курцын в Instagram.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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