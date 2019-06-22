В Ярославле сгорел пассажирский автобус
По словам очевидцев, обошлось без жертв [видео]
Фото: скриншот с видео в группе «Подслушано в Ярославле» в сети «ВКонтакте».
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В Ярославле сгорел пассажирский автобус. Происшествие случилось 21 июня у территории ПАТП-1. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.
Видео пожара выложили в группе «Подслушано в Ярославле» в сети «ВКонтакте».
- Проводка, скорее всего, замкнула, и вспыхнул, как спичка сразу, - предполагают люди в комментариях. При этом многие жители города не удивились произошедшему.
- Большинство автобусов в городе ждет эта учесть, один хлам, - пишут ярославцы и надеются, что власть более плотно займется обновлением подвижного состава.
В Ярославле сгорел автобус. Видео: "Подслушано в Ярославле"/vk.com.
ИСТОЧНИК KP.RU