Пожилая женщина выпала из окна в Ярославле

СЕГОДНЯ 11:05 2019-06-22T11:05:26+03:00

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В Ярославле, выпав из окна, погибла 83-летняя женщина. Трагедия произошла 18 июня в Заволжском районе. Бабушка соскользнула с подоконника второго этажа. Скорая помощь увезла ее в больницу, но спасти ее не удалось. Травмы оказались очень серьезными. Пострадавшая скончалась в реанимации. Обстоятельства происшествия пока до конца не ясны.

- По факту произошедшего следственным отделом по Заволжскому району города Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Напомним, 21 июня на территории ярославского НПЗ скончался рабочий.

ИСТОЧНИК KP.RU