2019-06-22T11:05:26+03:00
Происшествия

Пожилая женщина выпала из окна в Ярославле

По факту ее гибели следственный комитет проводит проверку
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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83-летняя жительница Заволжского района скончалась в реанимации после падения из окна.83-летняя жительница Заволжского района скончалась в реанимации после падения из окна.
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В Ярославле, выпав из окна, погибла 83-летняя женщина. Трагедия произошла 18 июня в Заволжском районе. Бабушка соскользнула с подоконника второго этажа. Скорая помощь увезла ее в больницу, но спасти ее не удалось. Травмы оказались очень серьезными. Пострадавшая скончалась в реанимации. Обстоятельства происшествия пока до конца не ясны.

- По факту произошедшего следственным отделом по Заволжскому району города Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Напомним, 21 июня на территории ярославского НПЗ скончался рабочий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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