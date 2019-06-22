СЕГОДНЯ 10:46 2019-06-22T10:46:57+03:00

К Дню Памяти и скорби в Ярославле выложили из свечей Т-34. Фото: группа "Молодая Гвардия Ярославская область"/vk.com

Изменить размер текста: A A

К Дню Памяти и скорби в Ярославле выложили из свечей изображение танка Т-34. Акция прошла 21 июня на стадионе «Спартаковец» в рамках всероссийского проекта «Свеча памяти». Участие в ней приняли активисты Ярославского регионального отделения «Молодой Гвардии» Площадь изображения составила около 150 кв. метров.

То, что изображением стал именно танк Т-34, связано с тем, что в Ярославской области родился конструктор этой легендарной боевой машины - Михаил Ильич Кошкин. Его родиной является деревня Брынчаги.

Рядом с танком молодые люди также из свечей выложили фразу «Мы помним». Кроме того, 21 июня горожане собрались у Вечного огня, читали стихи о войне, исполняли фронтовые песни, почтили память погибших и минутой молчания.

Полная программа мероприятий. приуроченных к Дню памяти и скорби в Ярославле.

К Дню Памяти и скорби в Ярославле выложили из свечей Т-34. Фото: группа "Молодая Гвардия Ярославская область"/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU