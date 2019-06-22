В Ярославской области ожидается жара и мощные грозы с ливнями

СЕГОДНЯ 09:17 2019-06-22T09:17:48+03:00

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МЧС и синоптики дали сразу два экстренных предупреждения для Ярославской области. В субботу, 22 июня, ожидается сильная жара - до 30 градусов. Кроме того, велика вероятность гроз с ливнями и сильным ветром - с порывами до 15 метров в секунду.

- Из-за высокой температуры прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Ярославской области, связанных с отключением электроэнергии в результате перегрева оборудования, пожарами, гибелью сельскохозяйственных культур, - предупредили в МЧС по Ярославской области.

С воскресенья жара начнет спадать.

- Жаркий и сухой антициклон постепенно смещается на восток, уступая место прохладному и влажному воздуху Атлантики, - рассказали в Гидрометцентре.

23 июня, по прогнозам синоптиков, днем будет 21-26 градусов тепла, 24 июня - 18-23 градуса. При этом ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Далее станет еще прохладнее. Со вторника по четверг - 18-20 градусов, в пятницу - 17 градусов. И вновь обещают переменную облачность, небольшие дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU