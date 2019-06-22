2019-06-22T09:17:48+03:00
Общество

В Ярославской области ожидается жара и мощные грозы с ливнями

МЧС дало сразу два экстренных предупреждения на выходные
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
В Ярославле ожидаются жара и грозы.В Ярославле ожидаются жара и грозы.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

МЧС и синоптики дали сразу два экстренных предупреждения для Ярославской области. В субботу, 22 июня, ожидается сильная жара - до 30 градусов. Кроме того, велика вероятность гроз с ливнями и сильным ветром - с порывами до 15 метров в секунду.

- Из-за высокой температуры прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Ярославской области, связанных с отключением электроэнергии в результате перегрева оборудования, пожарами, гибелью сельскохозяйственных культур, - предупредили в МЧС по Ярославской области.

С воскресенья жара начнет спадать.

- Жаркий и сухой антициклон постепенно смещается на восток, уступая место прохладному и влажному воздуху Атлантики, - рассказали в Гидрометцентре.

23 июня, по прогнозам синоптиков, днем будет 21-26 градусов тепла, 24 июня - 18-23 градуса. При этом ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Далее станет еще прохладнее. Со вторника по четверг - 18-20 градусов, в пятницу - 17 градусов. И вновь обещают переменную облачность, небольшие дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рыбинске сотрудники Россельхознадзора нашли опасное для потребления мясо
Крепче за баранку держись… Ярославский губернатор лично опробовал сельхозтехнику
В Ярославле по вине чиновников сирота незаконно лишился своей квартиры
В Даниловском районе Ярославской области прошел субботник в парке Горушка
В автопарк рыбинского ПАТП-1 впервые за семь лет поступили новые автобусы
Ярославская спортсменка Евгения Козырева взяла серебро на чемпионате Европы по подводному спорту в Стамбуле
На территории ярославского НПЗ скончался рабочий
В Данилове злоумышленники хотели присвоить себе дом девушки-инвалида
Мэрию привлекли к ответственности за состояние площадок для сбора мусора
В Ярославской области на месяц снизилась плата за вывоз мусора
Tele2 увеличила количество станций
В Ярославской области действует шесть горячих линий по вопросам вывоза мусора: контакты
В Тутаеве мужчина нашёл кредитку и закупился с нее на 10 тысяч рублей
В Ярославе задержали парня, разгуливающего с крупной партией героина
В Ярославле накануне Дня памяти и скорби выложат свечами танк Т-34
В Ярославской области осудили молодых девушек, которые потратили в магазине поддельные 5 тысяч рублей
В Рыбинске на хозяйку улетевшего с ребенком батута завели уголовное дело
Ярославцы: введение новых нормативов на отопление обернется неплатежами
В Ярославле на Советской площади 6 и 7 июля ограничат движение машин
Полиция поймала вандала, поцарапавшего машины в Дзержинском районе