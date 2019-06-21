2019-06-21T19:56:20+03:00
Происшествия

В Ярославле по вине чиновников сирота незаконно лишился своей квартиры

Прокуратура обязала мэрию предоставить юноше жилье
Полина ЗАЙЦЕВА
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Сотрудники прокуратуры потребовали привлечь чиновников и родственницу сироты к уголовной ответственности.Сотрудники прокуратуры потребовали привлечь чиновников и родственницу сироты к уголовной ответственности.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Ярославле прокуратура провела проверку по факту незаконного лишения квартиры юноши, который является сиротой. Жилье было закреплено за потерпевшим еще в 1999 году, однако, родственники парня убедили его в том, что никаких прав на квартиру он не имеет.

- В результате неправомерных действий сотрудников территориальной администрации Фрунзенского района Ярославля, молодой человек утратил жилье, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - При этом снятие потерпевшего с регистрационного учета производилось территориальной администрацией в нарушение требований закона во внесудебном порядке.

В результате проверки прокуратура направила на мэрию города иск в суд с требованием предоставить парню благоустроенное жилье площадью не менее 18 квадратных метров. Кроме того, сотрудники прокуратуры потребовали привлечь чиновников и родственницу сироты к уголовной ответственности. Фемида полностью удовлетворила иск и обязала мэрию предоставить потерпевшему квартиру в течение шести месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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