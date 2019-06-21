2019-06-21T19:03:22+03:00
Общество

В Даниловском районе Ярославской области прошел субботник в парке Горушка

В уборке приняли участие 60 экоактивистов
Полина ЗАЙЦЕВА
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Субботник проходил в рамках природоохранной акции «Очистим лес от мусора».Субботник проходил в рамках природоохранной акции «Очистим лес от мусора».Фото: Правительство Ярославской области
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В Даниловском районе Ярославской области 21 июня прошел субботник на территории особо охраняемой природной зоны парка Горушка. На уборку популярного места отдыха горожан вышли 60 экоактивистов.

– Мы каждый год активно принимаем участие в лесных субботниках и других природоохранных акциях, которые организует департамент лесного хозяйства, – поделился участник даниловского волонтерского движения «Сохраним лес вместе» Антон Смирнов.

Субботник проходил в рамках природоохранной акции «Очистим лес от мусора». Подобные мероприятия будут проводиться во всех муниципальных районах области до конца сентября 2019 года. Подробную информацию о времени и месте проведения субботников можно получить в департаменте лесного хозяйства Ярославской области по телефону (4852) 74-38-38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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