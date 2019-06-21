2019-06-21T18:37:06+03:00
Общество

В автопарк рыбинского ПАТП-1 впервые за семь лет поступили новые автобусы

Машины выйдут на рейсы с середины следующей недели
Полина ЗАЙЦЕВА
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Все новые автобусы заменят на линии вышедшие из строя «Богданы».Все новые автобусы заменят на линии вышедшие из строя «Богданы».Фото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске в автопарк предприятия ПАТП-1 впервые с 2012 года поступил новый автотранспорт. В мэрии города рассказали, что четыре ПАЗа «Вектор» транспортное предприятие приобрело в лизинг. Все новые автобусы заменят на линии вышедшие из строя «Богданы».

- Эти автобусы наиболее приспособлены для городских перевозок. Остановились на данной модели, во-первых, исходя из стоимости, а, во-вторых, такого немаловажного критерия, как пассажировместимость, - рассказал директор ПАТП-1 Игорь Амплеев.

Каждый из новых автобусов может вместить до 64 пассажиров. На данный момент автомобили ставят на учет в Госавтоинспекции. На дорогах города они должны появиться с середины следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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