Ярославская спортсменка Евгения Козырева взяла серебро на чемпионате Европы по подводному спорту в Стамбуле
20-летняя Евгения Козырева из Ярославля установила рекорд России по подводному спорту на Чемпионате Европы в Стамбуле. Апноэ, или фридайвинг – спортивная дисциплина, суть в которой заключается в преодолении на одном дыхании максимального расстояния. Евгения – мастер спорта международного класса. Наша спортсменка взяла серебро на дистанции 16 на 50 метров в ластах. Поздравляем и гордимся!
Ярославские спортсмены с начала года завоевали 29 европейских и мировых наград: фристал, триатлон, самбо, бадминтон, настольный теннис, гиревой спорт, подводный спорт - те дисциплины, в которых ярославцы заняли призовые места.
ИСТОЧНИК KP.RU