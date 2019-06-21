2019-06-21T17:50:03+03:00
Спорт

Ярославская спортсменка Евгения Козырева взяла серебро на чемпионате Европы по подводному спорту в Стамбуле

Девушка установила рекорд России
Роман РЫЖИКОВ
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Евгения КозыреваЕвгения КозыреваФото: Правительство Ярославской области
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20-летняя Евгения Козырева из Ярославля установила рекорд России по подводному спорту на Чемпионате Европы в Стамбуле. Апноэ, или фридайвинг – спортивная дисциплина, суть в которой заключается в преодолении на одном дыхании максимального расстояния. Евгения – мастер спорта международного класса. Наша спортсменка взяла серебро на дистанции 16 на 50 метров в ластах. Поздравляем и гордимся!

Ярославские спортсмены с начала года завоевали 29 европейских и мировых наград: фристал, триатлон, самбо, бадминтон, настольный теннис, гиревой спорт, подводный спорт - те дисциплины, в которых ярославцы заняли призовые места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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