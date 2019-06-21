СЕГОДНЯ 17:36 2019-06-21T17:36:32+03:00

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На территории ярославского НПЗ скончался рабочий. Трагедия произошла 21 июня. Известно, что 60-летний мужчина работал сварщиком, выполнял подрядные работы по обслуживанию оборудования.

Что стало причиной смерти, пока до конца не ясно.

- По факту произошедшего следственными органами СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка. Следователем произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти, - сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Напомним, в Рыбинске завели дело на хозяйку батута, который опрокинулся, когда на нем были дети.

ИСТОЧНИК KP.RU