2019-06-21T17:10:57+03:00
Общество

Мэрию привлекли к ответственности за состояние площадок для сбора мусора

Об этом сообщили в инспекции административно-технического надзора Ярославской области
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: Инспекция адмтехнадзора ЯО.Фото: Инспекция адмтехнадзора ЯО.
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Мэрию привлекли к ответственности за состояние площадок для сбора мусора. Об этом сообщили в инспекции административно-технического надзора Ярославской области. Нарекания вызвали территории у дома №18б на улице Добрынина и у дома №3 на улице Юности.

- Состоялось рассмотрение дел по двум фактам невыполнения работ по приведению земельных участков в надлежащее состояние, расположенных у контейнерных площадок для сбора ТБО. В отношении территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии вынесены постановления о привлечении к административной ответственности, - говорится на страничке ведомства в соцсетях.

При этом инспекторы добавили, что на момент рассмотрения дел, выявленные нарушения уже были устранены.

Напомним, в Ярославской области действует шесть горячих линий разных ведомств, куда можно позвонить по проблемам вывоза мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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