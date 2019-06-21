Мэрию привлекли к ответственности за состояние площадок для сбора мусора
Мэрию привлекли к ответственности за состояние площадок для сбора мусора. Об этом сообщили в инспекции административно-технического надзора Ярославской области. Нарекания вызвали территории у дома №18б на улице Добрынина и у дома №3 на улице Юности.
- Состоялось рассмотрение дел по двум фактам невыполнения работ по приведению земельных участков в надлежащее состояние, расположенных у контейнерных площадок для сбора ТБО. В отношении территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии вынесены постановления о привлечении к административной ответственности, - говорится на страничке ведомства в соцсетях.
При этом инспекторы добавили, что на момент рассмотрения дел, выявленные нарушения уже были устранены.
Напомним, в Ярославской области действует шесть горячих линий разных ведомств, куда можно позвонить по проблемам вывоза мусора.
ИСТОЧНИК KP.RU