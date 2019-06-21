СЕГОДНЯ 16:35 2019-06-21T16:35:24+03:00

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В Ярославской области на месяц снизилась плата за вывоз мусора. Как сообщили в правительстве региона, в июне тариф регионального оператора за работу с отходами сократился на 12 рублей и составил 537,02 рубля за кубометр. Это произошло из-за изменения размера ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду. Таким образом, снизилась и плата населения за услугу, которая рассчитывается, исходя из этих тарифов, помноженных на норматив на человека. Однако с 1 июля тариф вновь повысится вместе с остальными ценами на ЖКХ.

- В тариф включается цена за сбор и транспортировку отходов, замену контейнеров и бункеров, а также расчеты с организациями, осуществляющими сортировку и захоронение мусора, – пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

По его словам, очередное повышение тарифов связано с тем, что за последнее время в регионе в разы увеличилось количество учтенных мест накопления отходов. К примеру, количество контейнерных площадок с 3231 увеличилось до 5658, а контейнеров – с 9474 до 15243. Также прекращена эксплуатация заполненных и не соответствующих установленным требованиям полигонов, что повлекло изменение логистических потоков транспортировки. Кроме того, на 25% увеличилась доля учтенных в тарифе регионального оператора крупногабаритных отходов по сравнению с первоначальной редакцией территориальной схемы. Сбор и вывоз таких отходов осуществляются с привлечением специализированной техники, что также ведет к увеличению транспортных затрат в составе тарифа.

- Отмечу, что, несмотря на корректировку, на сегодня тариф и размер платы населения за коммунальную услугу по обращению с ТКО в Ярославской области остается на уровне среднего по ЦФО, - добавил Пеньков.

Вместе с тем, из-за июньского понижения тарифа новый тариф, который начнет действовать, будет меньше, чем планировалось в конце прошлого года. В частности для жителей многоквартирных домов он составит 95,68 рубля с человека, для частного сектора – 108,43 рубля с человека. Ранее жители многоквартирных домов платили 75,2 рубля с человека, в частном секторе – 85,22 рубля.

Стало известно, на сколько повысятся остальные тарифы ЖКХ после 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU