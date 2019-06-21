В Ярославской области действует шесть горячих линий по вопросам вывоза мусора: контакты

СЕГОДНЯ 15:56 2019-06-21T15:56:16+03:00

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В правительстве Ярославской области рассказали, что по федеральному законодательству увеличились штрафы за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора. Для граждан они составят 2 – 3 тысячи рублей, для юрлиц – 250 – 350 тысяч рублей.

– На сегодняшний день большинство поступающих от жителей обращений касается содержания контейнерных площадок, – рассказал начальник отдела организации деятельности по обращению с ТКО департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров. – Ответственность за уборку мест сбора ТКО несет либо управляющая организация, либо местная администрация. Если при выгрузке контейнеров спецтехникой их содержимое попало на землю, сотрудники единого регионального оператора обязаны его убрать.

Для профилактики нарушений и консультации жителей по вопросам вывоза мусора в Ярославской области создана сеть горячих линий:

- контакт-центр единого оператора: 8-800-707-61-65 - работает круглосуточно, (4852) 233-800, (4852) 207-202;

- горячая линия по вопросам осуществления регионального государственного экологического надзора – (4852) 40-02-30.

- по поводу мусорок на муниципальной земле можно обращаться в управление Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43, 8-800-100-10-76, (4852) 73-70-19. А также в инспекцию административно-технического надзора: (4852) 67-42-65. В случае если контейнерная площадка – на придомовой территории, за ее содержание несет ответственность управляющая компания. В этом случае граждане могут сообщить о нарушениях в департамент государственного жилищного надзора по телефону горячей линии: (4852) 78-56-52;

- жалобы и вопросы по работе регионального оператора можно направить Российскому экологическому оператору, который разработал IT-систему «РЭО Радар» для сбора жалоб людей на тему твердых коммунальных отходов, а также для мониторинга ситуации: 8-800-600-90-08.

ИСТОЧНИК KP.RU