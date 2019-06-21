В Тутаеве мужчина нашёл кредитку и закупился с нее на 10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:53 2019-06-21T15:53:57+03:00

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В полицию Ростовского района обратился житель Тутаева, у которого пропала банковская карта. Мужчина пояснил, что утерянной картой кто-то активно оплачивает покупки. Полицейские быстро вышли на подозреваемого. - Им оказался 22-летний безработный житель Ростовского района, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Молодой человек признал свою вину. Парень рассказал, что нашел карту в банкомате, который был расположен в магазине. Используя кредитку подсудимый оплатил свои покупки, общий чек которых составил десять тысяч рублей. По факту случившегося заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU