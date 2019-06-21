В Ярославе задержали парня, разгуливающего с крупной партией героина

СЕГОДНЯ 15:04 2019-06-21T15:04:00+03:00

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В Ленинском районе Ярославля сотрудники полиции задержали 21-летнего парня, который нёс при себе свертки с каким-то веществом. Полицейские изъяли подозрительные предметы и отправили вещество на экспертизу.

- В ходе исследования было установлено, что данное вещество является наркотической смесью, содержащей героин, общей массой более 34 грамм, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Расследование преступления продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU